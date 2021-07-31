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Как экономическое давление повлияет на Беларусь? Прогнозы экспертов
Источник материала: ОНТ
Давление на нашу страну в экономическом плане политологи называют ожидаемым. При этом официальный Минск будет реагировать соразмерно.
Подробнее – в видеоинформации.
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Давление на нашу страну в экономическом плане политологи называют ожидаемым. При этом официальный Минск будет реагировать соразмерно. Подробнее – в...
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