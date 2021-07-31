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Понять и простить: 10 фото очень виноватых собак
Источник материала: ОНТ
Собаки – милейшие существа, особенно в моменты, когда демонстрируют свою вину. Мы собрали для своих читателей фотографию питомцев, которые способны одним своим видом заставить понять и простить – а иногда и утешить.
Ведь главное – это погода в доме, а не какой-то диван или ваза. В случае, если любимый питомец нашкодил, отругать его всё-таки нужно, а вот бить не стоит. Подойдите в проблеме философски – может быть, этот предмет не подходил в квартире по дизайну, а питомец вам помог?
1. Что натворил, еще не понимает, но уже раскаивается
Фото:
2. А как это можно ругать?
3. И такое бывает
Фото:
4. Эта игрушка неправдоподобно лежала
Фото:
5. «Что?»
Фото:
6. Просто посмотрите в эти глаза и подарите ему еще одну такую же игрушку
Фото:
8. Ну очень стыдно
9. Иногда психику хозяев спасает только юмор
Фото:
10. Ради самого лучшего в мире хозяина не жалко и лужу переплыть
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Собаки – милейшие существа, особенно в моменты, когда демонстрируют свою вину. Мы собрали для своих читателей фотографию питомцев, которые способны одним своим...
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