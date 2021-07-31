Понять и простить: 10 фото очень виноватых собак

Источник материала: ОНТ

Собаки – милейшие существа, особенно в моменты, когда демонстрируют свою вину. Мы собрали для своих читателей фотографию питомцев, которые способны одним своим видом заставить понять и простить – а иногда и утешить.

Ведь главное – это погода в доме, а не какой-то диван или ваза. В случае, если любимый питомец нашкодил, отругать его всё-таки нужно, а вот бить не стоит. Подойдите в проблеме философски – может быть, этот предмет не подходил в квартире по дизайну, а питомец вам помог?

1. Что натворил, еще не понимает, но уже раскаивается











2. А как это можно ругать?



Фото: fotocdn.net





3. И такое бывает





Фото: petpop.cc





4. Эта игрушка неправдоподобно лежала





Фото: fotocdn.net

5. «Что?»





Фото: wallhere.com





6. Просто посмотрите в эти глаза и подарите ему еще одну такую же игрушку







Фото: pxhere.com

8. Ну очень стыдно





Фото: planetamir.ru

9. Иногда психику хозяев спасает только юмор





Фото: petpop.cc

10. Ради самого лучшего в мире хозяина не жалко и лужу переплыть



Фото: supercoolpics.com





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