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Понять и простить: 10 фото очень виноватых собак

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Понять и простить: 10 фото очень виноватых собак

Собаки – милейшие существа, особенно в моменты, когда демонстрируют свою вину. Мы собрали для своих читателей фотографию питомцев, которые способны одним своим видом заставить понять и простить – а иногда и утешить. 

Ведь главное – это погода в доме, а не какой-то диван или ваза. В случае, если любимый питомец нашкодил, отругать его всё-таки нужно, а вот бить не стоит. Подойдите в проблеме философски – может быть, этот предмет не подходил в квартире по дизайну, а питомец вам помог?

1. Что натворил, еще не понимает, но уже раскаивается



Фото: joinfo.com


2. А как это можно ругать?


Фото: fotocdn.net

3. И такое бывает


Фото: petpop.cc

4. Эта игрушка неправдоподобно лежала


Фото: fotocdn.net

5. «Что?»

 

Фото: wallhere.com


6. Просто посмотрите в эти глаза и подарите ему еще одну такую же игрушку


Фото: pxhere.com

8. Ну очень стыдно



Фото: planetamir.ru

9. Иногда психику хозяев спасает только юмор


Фото: petpop.cc

10. Ради самого лучшего в мире хозяина не жалко и лужу переплыть


Фото: supercoolpics.com

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Собаки – милейшие существа, особенно в моменты, когда демонстрируют свою вину. Мы собрали для своих читателей фотографию питомцев, которые способны одним своим...
 
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