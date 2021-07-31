Белорус Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире по тяжелой атлетике в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире в Токио. 22-летний спортсмен считался одним из фаворитов в весовой категории до 96 кг, но в итоге не справился с волнением.

В первом упражнении – рывке – Тихонцов зафиксировал вес лишь в заключительной третьей попытке. Ему покорились 173 кг – шестой результат в этом виде программы. Во втором упражнении Тихонцов не сумел исправить положение: гомельчанин трижды не зафиксировал штангу и выбыл из борьбы за награды.

Завтра на олимпийском турнире по тяжелой атлетике болеем за Дарью Наумову. Серебряный призер Игр в Рио, чемпионка Европы выступит в весовой категории до 76 кг.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram