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Белорус Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире по тяжелой атлетике в Токио

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире по тяжелой атлетике в Токио

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире в Токио. 22-летний спортсмен считался одним из фаворитов в весовой категории до 96 кг, но в итоге не справился с волнением.

В первом упражнении – рывке – Тихонцов зафиксировал вес лишь в заключительной третьей попытке. Ему покорились 173 кг – шестой результат в этом виде программы. Во втором упражнении Тихонцов не сумел исправить положение: гомельчанин трижды не зафиксировал штангу и выбыл из борьбы за награды.

Завтра на олимпийском турнире по тяжелой атлетике болеем за Дарью Наумову. Серебряный призер Игр в Рио, чемпионка Европы выступит в весовой категории до 76 кг.

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Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог завоевать медаль на олимпийском турнире в Токио. 22-летний спортсмен считался одним из фаворитов в весовой...
 
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