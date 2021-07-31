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Лунный календарь садовода-огородника со 2 по 8 августа
Источник материала: ОНТ
План действий на следующие 7 дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид».
В августе все силы брошены на уборку урожая. 2 августа – благоприятное время для повторных посевов редиса. В этот же день убирайте и сушите лук. 5 августа обрабатывайте огурцы и томаты в теплицах от грибковых и бактериальных заболеваний, 6-го – время собирать и перерабатывать грибы и ягоды.
Незначительные магнитные колебания, которые могут вызвать беспокойства у людей с сердечно-сосудистыми болезнями, ожидаются 2 и 3 августа.
Преодолеть все искушения получится в понедельник, 2 числа. 4 августа есть вероятность открытия новых талантов в себе. 6-го – особенно повезет творческим людям: идеи будут сыпаться, как из рога изобилия.
Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе, а также о том, когда лучше запланировать визит к стоматологу или парикмахеру? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.
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План действий на следующие 7 дней – в рубрике «Лунный календарь» от программы «Метеогид». В августе все силы брошены на уборку урожая. 2 августа – благоприятное...
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