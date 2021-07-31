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Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в августе в Беларуси

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в августе в Беларуси

Вот и пролетели два месяца долгожданного лета. Встречаем август, первая половина которого чаще всего мало отличается от июля. А во второй перемены будут заметнее: дни станут короче, постепенно будет снижаться температура воздуха, заметно прохладнее станет вода в реках и водоемах. Впрочем, не обойдется и без жарких дней. А к концу месяца можно ждать молодое бабье лето. 


Итак, средняя месячная температура воздуха в августе ожидается на 1-1.5 градуса выше климатической нормы (норма от +16°C на северо–западе до +17°C на юге), и по сравнению с июлем понижается на полтора градуса. Однако обычно в августе днем воздух прогревается до +21°C…+24°C. В отдельные дни по югу +25°C…+30°C. А вот ночи уже холодные – +10°C…+13°C. Примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа уже наблюдаются заморозки.

Осадков в августе ожидается в пределах нормы, то есть нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождем и, конечно же, не обойдется без неблагоприятных явлений погоды – ливней, гроз и туманов.

И немного истории. Самый теплый август был в 2010 году со среднемесячной температурой воздуха +20,8°C, что на 4,3 выше климатической нормы. Абсолютный максимум температуры воздуха – +38,9°C зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель. А в 1966-м году 30 августа ночью был отмечен абсолютный минимум температуры воздуха -3,4°C на метеостанции Полесская в Брестской области. 

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Теги: Гомель
 
 
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Вот и пролетели два месяца долгожданного лета. Встречаем август, первая половина которого чаще всего мало отличается от июля. А во второй перемены будут заметнее:...
 
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