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Август начнется с жары и гроз. Погода на неделю со 2 по 8 августа. Подробный прогноз

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Август начнется с жары и гроз. Погода на неделю со 2 по 8 августа. Подробный прогноз

Прошедший июль лихорадило. Похолоданием сменялись волны аномальной жары. А дожди с грозами врывались внезапно, принося при этом существенную прохладу. Среднемесячная температура оказалась на 2,6 градуса выше многолетней нормы. Практически такой же будет и первая неделя августа. Неустойчивую погоду принесут атмосферные фронты из Западной Европы. 


В понедельник на большей части территории, а во вторник местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы на столбиках термометров будет +13°C…+20°C. Днем воздух прогреется от +17°C по северо-западу до +30°C по юго-востоку, во вторник будет прохладнее ‑ от +20°C до +23°C. 

В середине недели в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +11°C…+16°C, днем прогнозируют до +22°C…+26°C. 

Во второй половине недели дожди и грозы пройдут на большей части территории страны. При грозах сильные ливни, возможен град. Температура воздуха в ночные часы +10°C…+15°C. Днем в четверг, 5 августа, ожидается +16°C…+24°C, в пятницу воздух прогреется до +16°C…+22°C. 

В первые выходные августа ночью будет +11°C…+17°C. Днем в субботу прогнозируют до +21°C …+24°C, в воскресенье до +19°C…+24°C.

 

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Прошедший июль лихорадило. Похолоданием сменялись волны аномальной жары. А дожди с грозами врывались внезапно, принося при этом существенную прохладу....
 
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