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«Олимпийский выбор» Ивана Литвиновича: 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба направят Витебской СДЮШОР №1

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Олимпийский выбор» Ивана Литвиновича: 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба направят Витебской СДЮШОР №1

По традиции медалист Олимпиады делает свой «Олимпийский выбор». Это специальный проект Президентского спортивного клуба. Белорусские атлеты, которым покорился олимпийский пьедестал, выбирают спортивную детскую школу, куда будут направлены средства для материальной поддержки. 

Иван Литвинович, наш первый олимпийский чемпион Токио, принял решение направить 20 тысяч рублей от Президентского спортивного клуба в Витебскую школу олимпийского резерва №1. Именно там в последнее время он проводил тренировки.

Нужно отметить, что Иван Литвинович был стипендиатом Президентского спортивного клуба в 2018 и 2019 годах.

Проект «Олимпийский выбор» проводится в шестой раз. И всегда он дает плоды. 5 лет назад Владислав Гончаров, выиграв золото в Рио, тоже направил средства в Витебск. И теперь 20-летний воспитанник этой спортивной школы выиграл золото на Олимпийских играх.


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Теги: Витебск
 
 
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По традиции медалист Олимпиады делает свой «Олимпийский выбор». Это специальный проект Президентского спортивного клуба. Белорусские атлеты, которым покорился...
 
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