Мемориалу – 25 лет. На острове Мужества и Скорби в Минске почтили память воинов, погибших в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Минске почтили память воинов, погибших в Афганистане" class="one-news__figure-img">

Память о тех, кто не вернулся, прошел через войну в Афганистане и совершил подвиг. На острове Мужества и Скорби в Минске сегодня собрались ветераны боевых действий. Повод торжественный. 25 лет назад был открыт памятник воинам-интернационалистам.

Остров Мужества и Скорби – уникальный памятник. Здесь собираются афганцы и родственники тех, кто не вернулся с войны. Около 30 тысяч белорусов прошли через Афганистан. За девять лет войны Беларусь потеряла почти 800 человек. Мемориал построен в память о погибших – их имена на стенах часовни.

Воины-афганцы поддерживают между собой тесные связи. Встречаются. Вспоминают о службе в составе ограниченного контингента. Торжественная встреча переместилась на «Линию Сталина» с реконструкцией одной из операций прошедшего конфликта.





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