Мощные пожары продолжают бушевать на курортном побережье Турции

Источник материала: ОНТ

Национальная катастрофа в Турции – пожары не прекращаются четвертый день. Четыре человека погибли, более 120 пострадали.

Пляжи окутаны дымом, отменены все экскурсии. Полыхают дома в сельской местности, а местные жители остались без электричества. Под ударом стихии оказались и несколько курортов. Сначала разгорелись леса в Анталии, затем из-за сильных ветров огонь охватил провинцию Мугла, затронув курорты Бодрум и Мармарис. Там туристы были эвакуированы из десятков отелей. Лесные пожары при аномальной жаре случались и раньше, но в этом году ущерб беспрецедентный.





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