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Мощные пожары продолжают бушевать на курортном побережье Турции

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощные пожары продолжают бушевать на курортном побережье Турции

Национальная катастрофа в Турции – пожары не прекращаются четвертый день. Четыре человека погибли, более 120 пострадали.

Пляжи окутаны дымом, отменены все экскурсии. Полыхают дома в сельской местности, а местные жители остались без электричества. Под ударом стихии оказались и несколько курортов. Сначала разгорелись леса в Анталии, затем из-за сильных ветров огонь охватил провинцию Мугла, затронув курорты Бодрум и Мармарис. Там туристы были эвакуированы из десятков отелей. Лесные пожары при аномальной жаре случались и раньше, но в этом году ущерб беспрецедентный.


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Национальная катастрофа в Турции – пожары не прекращаются четвертый день. Четыре человека погибли, более 120 пострадали. Пляжи окутаны дымом, отменены все...
 
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