ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции мужчина с ножом ранил полицейского

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во Франции мужчина с ножом ранил полицейского

Во Франции, в столичном пригороде Иври-сюр-Сен, вооружившийся ножом мужчина напал на правоохранителя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, инцидент произошел в субботу 31 июля, примерно в половине двенадцатого по местному времени. Поступали жалобы на неуравновешенного мужчину. Во время задержания он ударил одного из правоохранителей ножом по левой руке. Полицейским пришлось применить электрошоковый пистолет для самообороны.

Мужчину взяли под стражу. Раненый жандарм госпитализирован, его жизнь находится вне опасности. Местные власти пока не спешат утверждать, что задержанный является террористом.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции, в столичном пригороде Иври-сюр-Сен, вооружившийся ножом мужчина напал на правоохранителя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отток вкладов, кредитный риск, ожидания девальвации. Нацбанк — про угрозы финансовой стабильности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by