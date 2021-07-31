Во Франции мужчина с ножом ранил полицейского

Источник материала: ОНТ

Во Франции, в столичном пригороде Иври-сюр-Сен, вооружившийся ножом мужчина напал на правоохранителя. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, инцидент произошел в субботу 31 июля, примерно в половине двенадцатого по местному времени. Поступали жалобы на неуравновешенного мужчину. Во время задержания он ударил одного из правоохранителей ножом по левой руке. Полицейским пришлось применить электрошоковый пистолет для самообороны.

Мужчину взяли под стражу. Раненый жандарм госпитализирован, его жизнь находится вне опасности. Местные власти пока не спешат утверждать, что задержанный является террористом.

Фото: pixabay

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