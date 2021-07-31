Политический скандал во Франции: Макрон подал в суд на художника, который изобразил его в образе Гитлера

Источник материала: ОНТ

Во Франции разгорается политический скандал. Президент подал в суд на художника, который изобразил Макрона в образе Гитлера. Надпись на уличном билборде гласит: «Повинуйтесь, сделайте прививку». Это подчеркивает ультимативность требований французского Президента.





В Европе остро стоит вопрос с обязательными прививками, и Франция не стала исключением. Ковидный паспорт, который вначале планировали использовать только как разрешение для путешествий, теперь становится документом №1. Пока без него нельзя попасть в театры, кино и парки, а в перспективе – в торговые центры, поезда, самолеты, больницы (кроме экстренных случаев).

Антиковидные протесты катятся по Европе: в Греции их разгоняли слезоточивым газом и водометами, те же силы применили в Словакии, ожидаются многочисленные протесты и во Франции. Художнику, изобразившему Макрона в виде Гитлера, к слову, предъявлено обвинение, ему грозит год тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа.

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