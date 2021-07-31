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Задержан бесправник, сбежавший с места ДТП, в котором погибла женщина

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан бесправник, сбежавший с места ДТП, в котором погибла женщина

Водитель, управляющий автомобилем, потерял управление на автодороге Минск-Гомель в Бобруйском районе. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщили в МВД.

ДТП случилось около девяти вечера 30 июля. Автомобиль марки Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, на месте была найдена мертвая женщина.

Вскоре водителя задержали – им оказался 44-летний житель Бобруйска. В МВД уточнили, что его уже не раз наказывали за нарушение правил дорожного движения, а в апреле уличили в пьяной езде и лишили прав.

Уточняется, что погибшая – 54-летняя жительница Осиповичского района, не пристегнулась ремнем безопасности. В результате аварии ее выбросило из машины.

Проводится проверка.

Фото: МВД

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Водитель, управляющий автомобилем, потерял управление на автодороге Минск-Гомель в Бобруйском районе. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщили в МВД....
 
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