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Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке урожая

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке урожая

Первая работа – на уборочной. Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке хлеба. Это хорошая возможность заработать на каникулах.  В высокий сезон – до 1000 рублей в месяц. А для студентов в перспективе – это и возможность получить первое место работы. 


На молодежь делают ставку во многих регионах. За счет таких экипажей ощутимо увеличивается скорость жатвы. И подбираются новые кадры.

В этом году уборочная проходит в непростых условиях. Лучше, чем дождь (когда техника просто стоит), но в такую жару работать не легче. Жатва сейчас практически завершена в Брестской области, северные регионы пока в процессе. Чтобы все прошло без сбоев и потери зерна, Минсельхозпрод организовал мобильные бригады, которые проверяют состояние техники и положение дел в хозяйствах.

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Первая работа – на уборочной. Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке хлеба. Это хорошая возможность заработать...
 
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