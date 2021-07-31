Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке урожая

Источник материала: ОНТ

Первая работа – на уборочной. Студенты и школьники сформировали больше 500 молодежных экипажей, задействованных в уборке хлеба. Это хорошая возможность заработать на каникулах. В высокий сезон – до 1000 рублей в месяц. А для студентов в перспективе – это и возможность получить первое место работы.





На молодежь делают ставку во многих регионах. За счет таких экипажей ощутимо увеличивается скорость жатвы. И подбираются новые кадры.

В этом году уборочная проходит в непростых условиях. Лучше, чем дождь (когда техника просто стоит), но в такую жару работать не легче. Жатва сейчас практически завершена в Брестской области, северные регионы пока в процессе. Чтобы все прошло без сбоев и потери зерна, Минсельхозпрод организовал мобильные бригады, которые проверяют состояние техники и положение дел в хозяйствах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram