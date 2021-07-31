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Белоруска Эльвира Герман вышла в полуфинал в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
На Олимпийских играх продолжаются соревнования по легкой атлетике. Сегодня белоруска Эльвира Герман вышла в полуфинал в беге на 100 метров с барьерами.
Герман преодолела дистанцию за 12,95 секунды. В своем забеге Эльвира финишировала на четвертом месте и напрямую прошла в следующий отборочный раунд. Полуфинал состоится 1 августа. В этот день, кстати, пройдут и два финала с участием белорусов. В прыжках в высоту борьбу за медали будет вести Максим Недосеков, а в толкании ядра в сектор выйдет Алена Дубицкая.
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На Олимпийских играх продолжаются соревнования по легкой атлетике. Сегодня белоруска Эльвира Герман вышла в полуфинал в беге на 100 метров с барьерами. Герман...
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