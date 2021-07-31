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Токио-2021: для белорусских боксеров олимпийский турнир завершен
Источник материала: ОНТ
Для белорусских боксеров олимпийский турнир уже завершен. Последний представитель нашей страны, Дмитрий Асанов, не сумел сегодня пробиться в четвертьфинал.
Хотя белорус был очень близок к успеху. В весовой категории до 63 кг Асанов раздельным решением судей все же уступил бразильцу – 2:3.
Напомним, лучший результат среди белорусских боксеров на Олимпиаде в Токио показал Владислав Смягликов, который вышел в четвертьфинал турнира и остановился в шаге от медали.
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Для белорусских боксеров олимпийский турнир уже завершен. Последний представитель нашей страны, Дмитрий Асанов, не сумел сегодня пробиться в четвертьфинал. Хотя...
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