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9-летний ребенок провалился в ливневую канализацию в Витебске. Спасателей вызвали прохожие

31.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

9-летний ребенок провалился в ливневую канализацию в Витебске. Спасателей вызвали прохожиеВитебске. Спасателей вызвали прохожие" class="one-news__figure-img">

ЧП по неосторожности. Девятилетний ребенок в Витебске застрял в ливневой канализации. Мальчик бегал босиком во дворе, поскользнулся в луже и провалился в канализацию. 

Спасателей вызвали прохожие. Ребенка достали за считанные минуты специалисты из «Витязя», разжав решетку. Нога сильно не пострадала, ребенок отделался легким испугом.


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Теги: Витебск
 
 
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ЧП по неосторожности. Девятилетний ребенок в Витебске застрял в ливневой канализации. Мальчик бегал босиком во дворе, поскользнулся в луже и провалился в...
 
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