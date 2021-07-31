9-летний ребенок провалился в ливневую канализацию в Витебске. Спасателей вызвали прохожие

Источник материала: ОНТ

Витебске. Спасателей вызвали прохожие" class="one-news__figure-img">

ЧП по неосторожности. Девятилетний ребенок в Витебске застрял в ливневой канализации. Мальчик бегал босиком во дворе, поскользнулся в луже и провалился в канализацию.

Спасателей вызвали прохожие. Ребенка достали за считанные минуты специалисты из «Витязя», разжав решетку. Нога сильно не пострадала, ребенок отделался легким испугом.





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