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Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

31.07.2021 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 августа – Илья. С этого дня у наших предков начиналась осень, несмотря на то что по календарю до нее было еще далеко, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночи становились холодными, случались утренние заморозки. Дни уже заметно короче. Существует даже поговорка «Петр и Павел час убавил, а Илья Пророк два уволок».

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Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

Люди говорили, что если 3 августа случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

4 августа – Мария Ягодница. В этот день было принято отправляться в лес за ягодами. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами.

Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

Если 5 августа вечерний туман по земле стелется – к жаркой солнечной погоде. Много звезд на небе – к дождю через несколько дней. Короткий рассвет – к ветру.

Считалось, что 2 августа начинается осень. По каким приметам наши предки определяли погоду?

6 августа – Борис и Глеб в народном календаре. Дождь с утра – к ясному дню, роса до полудня – к грозе. Мухи жужжат с раннего утра – к солнечной погоде. Южный ветер подул – к ненастью.

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 августа – Илья. С этого дня у наших предков начиналась осень, несмотря на то что по...
 
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