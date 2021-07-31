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Евгений Пустовой: вы же хотели невероятно модного и свободного Президента. Выбирали красавицу, а оказалось чудовище
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжаем тему большого разговора Президента с местной вертикалью власти. 30 июля глава государства озвучил подробности отъезда Тихановской из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, с американскими господами политическая мигрантка, конечно, рассказала совсем другое. Скомпрометировала Тихановская сама себя своей же просьбой. О Томосе для Белорусской православной церкви. Беглянка продолжает пытаться раскалывать белорусское общество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В Белый дом водят экскурсии. За это надо заплатить. Капитализм. У нас, кстати, во Дворец Независимости можно попасть бесплатно, по записи. Но этот так, к слову. Так вот, пока еще незабытый персонаж Светлана Тихановская решила поехать в США. Даже с Байденом встретилась, стареющим президентом самой стареющей демократии мира.
Евгений Пустовой:
Ивент-агенством выступил коллективный Запад. Через Польшу, Литву и Украину. Большой европейский цирк у нас уже не раз гастролировал. И каждый раз премьера проваливалась. В 2020-м подготовились основательно. И снова фиаско. Деньги на исходе. Неудачная актерка подалась на очередные гастроли. И не только денег просить себе, но и просить новых санкций всем белорусам. Невероятные, это тоже касается и вас. В этом вся сущность белорусской оппозиции: ничего доброго, только боль и слезы для людей. Вы для них никто, вы для них пушечное мясо.
Евгений Пустовой:
Тихановская, тебе «каратели» жизнь спасли, а ты благословляла дианон против их семей. Против таких же, как ты, женщин и детей, которые у тебя тоже есть, которых до этого вывезли твои соратники, чтобы потом просто дергать, как марионетку, за ниточки. Детей вывезли заранее в Литву, чтобы манипулировать человеком, который собирался управлять независимой страной. Смешно. Невероятно смешно. Отвезла бы лучше Тихановская своих детей к родителям. В Беларуси безопаснее.
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Евгений Пустовой: вы же хотели невероятно модного и свободного Президента. Выбирали красавицу, а оказалось чудовище
Новости Беларуси. Продолжаем тему большого разговора Президента с местной вертикалью власти. 30 июля глава государства озвучил подробности отъезда Тихановской из...
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