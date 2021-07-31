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Первое белорусское: Иван Литвинович завоевал золото в прыжках на батуте

31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое белорусское. Иван Литвинович завоевал золото в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. Президент Александр Лукашенко поздравил чемпиона, отметив его удивительную силу духа и волю к победе, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Как рассказывает сам спортсмен, он научился и ходить, и прыгать на батуте одновременно. Спортом начала заниматься в пять лет.

«Я безумно рад своей олимпийской медали первой. И вообще, в Беларуси первая медаль. Я посвящаю эту медаль своей бабушке. Я доволен результатом», – поделился Иван Литвинович.

Это золото открыло счет медалям в копилке сборной Беларуси. Литвинович – лучший в прыжках на батуте. Ему противостояли опытный соперник. В активе китайца Дон Дона несколько наград прошлых Олимпиад. Хорошие результаты показывал и новозеландец Дилан Шмидт. Но белорусский спортсмен доказал: он – лучший.

«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали толчок для наших других спортсменов ровняться на нас, ничего не бояться и смело идти к победе», – поделилась главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Власова.

52 медали, 13 из них золотые, завоевали на играх в Токио представители символической сборной СНГ и Грузии. В неофициальном командном зачете спортсмены по-прежнему лидируют.



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Ему противостояли опытный соперник. В активе китайца Дон Дона несколько наград прошлых Олимпиад.
 
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