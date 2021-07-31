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Первое белорусское: Иван Литвинович завоевал золото в прыжках на батуте
31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое белорусское. Иван Литвинович завоевал золото в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Токио. Президент Александр Лукашенко поздравил чемпиона, отметив его удивительную силу духа и волю к победе, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.
Как рассказывает сам спортсмен, он научился и ходить, и прыгать на батуте одновременно. Спортом начала заниматься в пять лет.
Это золото открыло счет медалям в копилке сборной Беларуси. Литвинович – лучший в прыжках на батуте. Ему противостояли опытный соперник. В активе китайца Дон Дона несколько наград прошлых Олимпиад. Хорошие результаты показывал и новозеландец Дилан Шмидт. Но белорусский спортсмен доказал: он – лучший.
«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали толчок для наших других спортсменов ровняться на нас, ничего не бояться и смело идти к победе», – поделилась главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Власова.
52 медали, 13 из них золотые, завоевали на играх в Токио представители символической сборной СНГ и Грузии. В неофициальном командном зачете спортсмены по-прежнему лидируют.
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Ему противостояли опытный соперник. В активе китайца Дон Дона несколько наград прошлых Олимпиад.
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