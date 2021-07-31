Источник материала: UDF



Алексей Венедиктов

эфире

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венедиктов: Какой запас прочности у системы власти Лукашенко не очень сильно видно «Что ж мне чужих президентов-то не критиковать? Это даже смешно...»

си.― Ребят, я что, шаман что ли? Что будет… Плохо будет. И сколько запас прочности у Александра Лукашенко… Я говорю Александр Лукашенко – я имею в виду систему власти, а не человека. Какой запас прочности не очень сильно видно. Вот посмотрите, он совершенно, на мой взгляд, безобразным образом наехал на своих олимпийских спортсменов за то, что они не достали ни одной медали. По политике я все понимаю. Но, блин, это спорт, слушайте. Ты про спортсменов своей страны что говоришь-то? Ну вот послушайте сами. Удивительно, просто невероятно.― Да! Я говорю, я по политике понимаю, когда он говорит: «Супостаты. Вороги через границу. Литва поперла». Это белорусские спортсмены. Их поддерживать надо, даже когда они медали не берут. Он говорит: «Он там… Вот это же безобразие…». В общем, сами посмотрите. Не хочу. Расстроился я. За белорусских спортсменов, будете смеяться.― Не так, конечно.― Но оскорбительно.― Я думаю, что эта эскалация происходит не только в политике, но и внутри личности. Когда человек лично занимается вот этой эскалацией, лично ее организует, лично принимает участие, в отличие от Путина, в публичном поле, его это захватывает. Он вошел в роль. Можно сказать, он вошел в раж, и он вошел в роль, я так думаю. И я вижу, как человек психологически эскалатирует в виде спирали. Спортсменов своих… Да господи, Александр Григорьевич. Ну уж тут-то совсем.― Не было. Так я говорю, это эскалация публичной личности, которая понимает, что она на публике каждую секунду и все время должна показывать свое превосходство. В этом эта эскалация.― Не звал. Очень не доволен информационной редакционной политикой «Эха». Считает, что… Ну, нельзя сказать, что я его предал. Я никогда не был. Но все-таки он ко мне относился как к журналисту, которому он дал интервью, а я вот его критикую. Но я и своего президента критикую с не меньшей страстью, я бы сказал так, когда считаю, что он не прав. Что ж мне чужих президентов-то не критиковать? Это даже смешно.― Да. Это изменилось в Беларуси. «Эхо» как было такое, так такое и осталось.