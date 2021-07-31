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Ведущая прогноза погоды ведет эфир, широко раздвинув ноги
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Казалось бы, что интересного зрителю может подарить прогноз погоды на телеканале ГТРК «Башкортостан», особенно если в ближайшие дни зритель не планирует ехать на рыбалку в Уфу? Оказывается, может!
На видео ведущая Евгения Андреева стоит перед камерой с широко расставленными ногами, да еще и на высоких каблуках. В этом положении ей удается попадать в фоновое изображение.
Не спеши сетовать на бесчеловечные условия работы ведущих прогноза погоды. Это всего лишь эффективный тайм-менеджмент. Девушка пояснила, что на поднятие камеры уходит много драгоценного времени, так что она часто практикует в эфире подобные позы.
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