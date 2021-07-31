Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущая прогноза погоды ведет эфир, широко раздвинув ноги Съемки прогноза погоды проходят гораздо веселее, чем ты можешь себе представить.

Казалось бы, что интересного зрителю может подарить прогноз погоды на телеканале ГТРК «Башкортостан», особенно если в ближайшие дни зритель не планирует ехать на рыбалку в Уфу? Оказывается, может!На видео ведущаястоит перед камерой с широко расставленными ногами, да еще и на высоких каблуках. В этом положении ей удается попадать в фоновое изображение.Не спеши сетовать на бесчеловечные условия работы ведущих прогноза погоды. Это всего лишь эффективный тайм-менеджмент. Девушка пояснила, что на поднятие камеры уходит много драгоценного времени, так что она часто практикует в эфире подобные позы.