ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ведущая прогноза погоды ведет эфир, широко раздвинув ноги

31.07.2021 20:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ведущая прогноза погоды ведет эфир, широко раздвинув ноги
Кадр из видео
Telegram-канал «Планёрка» выложил бекстейдж со съемок прогноза погоды на телеканале ГТРК.

Казалось бы, что интересного зрителю может подарить прогноз погоды на телеканале ГТРК «Башкортостан», особенно если в ближайшие дни зритель не планирует ехать на рыбалку в Уфу? Оказывается, может!

На видео ведущая Евгения Андреева стоит перед камерой с широко расставленными ногами, да еще и на высоких каблуках. В этом положении ей удается попадать в фоновое изображение.


Не спеши сетовать на бесчеловечные условия работы ведущих прогноза погоды. Это всего лишь эффективный тайм-менеджмент. Девушка пояснила, что на поднятие камеры уходит много драгоценного времени, так что она часто практикует в эфире подобные позы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Съемки прогноза погоды проходят гораздо веселее, чем ты можешь себе представить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ля Бягомля паставілі помнік ахвярам савецкіх рэпрэсіяў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by