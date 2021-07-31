Источник материала: UDF

Иллюстративное фото

Naviny.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что случилось с валютой в Беларуси? Итоги минувшей рабочей недели.

Свои позиции сдал:- доллар на 0,0139 пункта (с 2,5136 до 2,4997 белорусского рубля).Другие укрепились:- евро на 0,0144 пункта (с 2,9597 др 2,9741 белорусского рубля);- российский рубль на 0,0097 пункта (с 3,4096 до 3,4193 белорусского рубля за 100 российских);- злотый на 0,0344 пункта (с 6,4693 до 6,5037 белорусского рубля за 10 злотых).- гривна на 0,0231 пункта (с 9,2959 до 9,319 белорусского рубля за 100 гривен).