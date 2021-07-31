Отток вкладов, кредитный риск, ожидания девальвации. Нацбанк — про угрозы финансовой стабильности

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Про ухудшение инвестклимата и санкции

«Возможное ухудшение внешних торгово-экономических отношений и инвестиционного климата страны под воздействием санкций оказывает отрицательное влияние на финансовую стабильность в стране. Причем это влияние на сегодняшний день больше связано с неопределенностью ожиданий экономических агентов, чем находит отражение в фактических результатах внешнеэкономической деятельности по итогам

первого полугодия 2021 года», — говорится в докладе по обеспечению ценовой стабильности в первом полугодии начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича.

Про отток вкладов

Про угрозу для банковского сектора

«Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9% до 114,4%. Незначительно уменьшился показатель величины чистого стабильного фондирования. Об усилении давления на ликвидность банков также свидетельствует рост отношения кредитов банков предприятиям и населению к их депозитам», — поясняют в Нацбанке.

«Сохраняется высокий потенциал не только кредитных, но и фискальных рисков. Несмотря на некоторое улучшение финансовых результатов деятельности, сектор нефинансовых организаций по-прежнему характеризуется ограниченными возможностями по обслуживанию своих обязательств ввиду высокого уровня закредитованности и хронического недостатка собственных оборотных средств. Доля необслуживаемых активов, выданных физическим лицам, с начала года снизилась с 0,8 до 0,7%», — рассказывают в Нацбанке.

Про повышенные девальвационные ожидания

«В условиях ограниченности ресурсов крайне важно обеспечить их эффективное распределение. Преимущественный доступ к кредитным ресурсам должны получать конкурентоспособные предприятия. Это будет способствовать росту экономического потенциала государства», — говорят в Нацбанке.

Как финансовый рынок справляется с шоками

«Кредитная поддержка экономики осуществлялась в сбалансированных объемах при недопущении накопления рисков, связанных с чрезмерным ростом долговой нагрузки. Финансовый сектор бесперебойно выполнял свои функции, — отмечает регулятор и добавляет, что продолжит, как и банки, гибко и оперативно реагировать на возникающие угрозы. — Конечно, предсказать новые шоки, их очередность и масштаб крайне сложно. Многие факторы находятся вне сферы влияния Национального банка. Однако Национальный банк пристально следит за развитием ситуации в экономике и на финансовых рынках. Анализируются возможные риски и уязвимые места финансовой системы, внешние угрозы финансовой стабильности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отток вкладов, кредитный риск, ожидания девальвации. Нацбанк — про угрозы финансовой стабильности Угрозу финансовой стабильности представляет отток депозитов из банков.

Он отмечает, что угрозу финансовой стабильности представляет отток депозитов из банков. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков. По состоянию на 1 июля доля средств физических и юридических лиц в пассивах банков составила 51,7%. В отчетном периоде депозиты физических и юридических лиц сократились на 1,7 миллиарда рублей или на 3,8%.Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублевых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%.Чтобы банки могли сдержать отток вкладов, с 18 июня Нацбанк приостановил действие рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физлиц. «Предпринятые меры увеличили возможности банков по адаптации к складывающейся ситуации. Это стало одним из факторов ее улучшения. Последние данные свидетельствуют о том, что темпы оттока срочных валютных депозитов населения замедляются, срочные рублевые депозиты населения стабилизировались», — поясняют в Нацбанке.Ситуация на депозитном рынке обуславливает давление на ликвидность банков, отмечает регулятор.Регулятор акцентируют внимание, что по-прежнему значимым риском для финансовой стабильности в текущем году оставался кредитный риск в банковском секторе. «За первое полугодие 2021 года доля необслуживаемых активов незначительно увеличилась, на 0,1 процентных пункта, составив 5%, за счет роста необслуживаемых активов в I квартале 2021 года при некотором их снижении в II квартале. Основной риск сконцентрирован в кредитном портфеле юридических лиц», — приводят статистику в Нацбанке. При этом уточняют, что с начала этого года доля необслуживаемых активов юрлиц выросла с 6,7 до 6,9%. У отдельных банков доля необслуживаемых активов превышает безопасный уровень в 10%.В Нацбанке полагают, что «новые реалии работы экономики, белорусских банков и других финансовых посредников требуют адаптивности всей системы, выбора и применения эффективных инструментов реагирования на возникающие угрозы, складывающуюся ситуацию на финансовых рынках». Важнейшими механизмами абсорбирования шоков являются обменный курс и процентная политика, полагает регулятор.По-прежнему сохраняет свою актуальность задача по обеспечению устойчивого сберегательного процесса, снижению инфляционных и девальвационных ожиданий. Однако банки адаптируются к повышенным таким ожиданиям, уточняет регулятор.При этом регулятор обращает внимание на то, что финансовому сектору в первом полугодии удалось противостоять внешним и внутренним шокам.