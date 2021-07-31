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«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

31.07.2021 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено свыше 2 миллионов 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отдельных районах жатва подходит к завершению. На Клецких полях работы осталось на два дня. С неким сожалением об этом говорят герои нашего сюжета.

О комбайнерах, которые намолотили три тысячи тонн зерна, в материале Ирины Волк.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Ирина Волк, корреспондент:
Гул комбайна в Клецком районе раздается в поле допоздна. Экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского поздравляют с намолотом первых 3 000 тонн зерна. Дипломы и памятные награды уже ожидают своих аграриев.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Как оказалось, механизаторы отличились не только в уборке урожая, но и подготовке площади и заготовке корма. Сами аграрии признаются – обоих объединяет любовь к технике.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Виктор Жуковский, комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Уборочная проходит своими темпами, как обычно. Чтобы достичь результата, надо молотить. А чтобы молотить, надо подготовить комбайн, но для этого дается отдельное время, чтобы его подготовить. Мы его подготовили, и теперь он показывает нам неплохие результаты.

В профессию мужчина пришел 22 года назад. Ранее работал в организации мастером-наладчиком. Во время очередной уборочной решил помочь одному из колхозов. С тех пор и задержался в поле. А вот для его напарника Сергея это уже 19-й сезон.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Сергей Янучок, старший комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Уборочная как проходит? Вроде бы неплохо, иногда погода подводит, но ничего, справляемся, результаты показываем.

В общей сложности аграрий посвятил профессии 21 год. До этого был помощником комбайнера. За столько лет жена и двое детей уже привыкли, что кормилец семьи проводит много времени в поле. Работают комбайнеры с утра и до вечера.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Сегодня уже у нас госзаказ продовольственной пшеницы выполнен. Сейчас активно занимаемся сдачей пивоварам госзаказа ячменя, госзаказ по рапсу также выполнен. В принципе уже работы осталось не так и много.

«Работы осталось не так и много». Что говорят о темпах уборочной в хозяйстве, где появились первые трёхтысячники

Намолот зерна составил 12 тысяч тонн. Осталось убрать зернобобовые – горох, овес. Активно ведется уборка соломы с полей, подготовка их под рапс, а также вывозка органических удобрений. И уже в августе несколько комбайнов отправятся помогать в соседнее хозяйство «Красную звезду».

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено свыше 2 миллионов 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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