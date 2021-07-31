﻿ Дипломаты советуют белорусам отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дипломаты советуют белорусам отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку

31.07.2021 20:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Дипломаты советуют белорусам отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку
Иллюстративное фото
Белорусские дипломаты рекомендуют соотечественникам, которые находятся в Турции в зонах лесных пожарах, не покидать отели. Тем, кто планирует свой отдых в этих регионах, советуют воздержаться от поездки — отказаться от нее или перенести на другую дату.

Напомним, на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары, есть погибшие и пострадавшие. Пожар начался 28 июля недалеко от города Манавгат в турецкой провинции Анталья. По предварительной информации, причиной возгорания стала сильная жара в регионе.

Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим согражданам, которые находятся в пожароопасных регионах не покидать территории отелей и при возникновении внештатных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля. Также, следует собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации, зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Предлагается сообщить родственникам и друзьям о своем месте нахождения и своих планах.


Для тех, кто планирует направиться на отдых в регионы, пострадавшие от лесных пожаров, рекомендуется воздержаться от поездки: отказаться либо перенести сроки посещения районов Турции с лесными пожарами.

Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства по дежурным телефонам (эти номера предназначены исключительно для связи в чрезвычайных обстоятельствах (угроза жизни и здоровью):

+90 (312) 441 6450

+90 (312) 441 6769

+90 (533) 708 8475

При отсутствии ответа можно написать SMS.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для получения экстренной помощи граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by