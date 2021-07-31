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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дипломаты советуют белорусам отказаться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров или перенести поездку Для получения экстренной помощи граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства.

Напомним, на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары, есть погибшие и пострадавшие. Пожар начался 28 июля недалеко от города Манавгат в турецкой провинции Анталья. По предварительной информации, причиной возгорания стала сильная жара в регионе.Посольство Беларуси в Турции рекомендует нашим согражданам, которые находятся в пожароопасных регионах не покидать территории отелей и при возникновении внештатных ситуаций строго следовать указаниям местных властей и администрации отеля. Также, следует собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации, зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Предлагается сообщить родственникам и друзьям о своем месте нахождения и своих планах.Для тех, кто планирует направиться на отдых в регионы, пострадавшие от лесных пожаров, рекомендуется воздержаться от поездки: отказаться либо перенести сроки посещения районов Турции с лесными пожарами.Для получения экстренной помощи находящиеся в Турции граждане Беларуси могут связаться с сотрудниками посольства по дежурным телефонам (эти номера предназначены исключительно для связи в чрезвычайных обстоятельствах (угроза жизни и здоровью):При отсутствии ответа можно написать SMS.