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Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе
Источник материала: UDF
Пугачева заметно помолодела / Скриншот
Соответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовала старшая дочь звезды Кристина Орбакайте.
Примадонна российской эстрады показалась в брючном костюме молочного цвета - бесспорном "хите" этого сезона. Дополнила она образ шляпой и белыми кроссовками. Такой образ заметно молодит 72-летнюю Аллу Пугачеву.
"Мамочка, как всегда, на стиле", - подписала кадры с Аллой Борисовной ее дочь.
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Такой образ заметно молодит 72-летнюю Примадонну.
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