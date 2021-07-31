Источник материала: UDF



Пугачева заметно помолодела / Скриншот

"Мамочка, как всегда, на стиле", - подписала кадры с Аллой Борисовной ее дочь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе Такой образ заметно молодит 72-летнюю Примадонну.

Соответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовала старшая дочь звездыПримадонна российской эстрады показалась в брючном костюме молочного цвета - бесспорном "хите" этого сезона. Дополнила она образ шляпой и белыми кроссовками. Такой образ заметно молодит 72-летнюю