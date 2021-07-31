﻿ Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе

31.07.2021 20:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Помолодевшая Алла Пугачева показалась в стильном образе
Пугачева заметно помолодела / Скриншот
Известная певица Алла Пугачева продемонстрировала прекрасное чувство стиля, представ в трендовом "луке".

Соответствующее видео на своей странице в Instagram опубликовала старшая дочь звезды Кристина Орбакайте.

Примадонна российской эстрады показалась в брючном костюме молочного цвета - бесспорном "хите" этого сезона. Дополнила она образ шляпой и белыми кроссовками. Такой образ заметно молодит 72-летнюю Аллу Пугачеву.

"Мамочка, как всегда, на стиле", - подписала кадры с Аллой Борисовной ее дочь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой образ заметно молодит 72-летнюю Примадонну.
 
Новости дня
Новости разные
 
Старэйшая ўнучка Лукашэнкі Вікторыя выйшла замуж. ФАТАФАКТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by