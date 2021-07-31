ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко выдал замуж внучку Викторию

31.07.2021 21:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Внучка Александра Лукашенко, дочь его старшего сына Виктора Виктория Лукашенко вышла замуж.

Лукашенко выдал замуж внучку Викторию

Свадьба состоялась 31 июля в столичном ресторане «Лебяжий», построенном на берегу пруда в одноименном заказнике. Ради строительства этого ресторана указом Лукашенко была сокращена площадь заказника, вырублены десятки деревьев.

Как сообщает «Пул Первого», на торжестве было приглашено около 70 гостей.

Что молодым подарил Александр Лукашенко, не сообщается. Но на фото, которое распространил «Пул Первого», видна открытка с изображением государственного флага, автографом самого Лукашенко и его напутствием: «Вы пишите вашу историю».

Виктории Лукашенко 23 года, она старшая дочь Виктора Лукашенко (всего у него четверо детей) и первая внучка Александра Лукашенко.

В детстве Виктория пробовала сниматься в кино. В 2008 году сыграла одну из главных ролей в белорусской комедии «На спине у чёрного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах».

В 2016 году окончила минскую гимназию № 16 и поступила на платное отделение факультета международных отношений БГУ по специальности «мировая экономика».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внучка Александра Лукашенко, дочь его старшего сына Виктора Виктория Лукашенко вышла замуж.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Планов у властей нет настолько, что даже никто не понимает, зачем нужен конституционный референдум»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by