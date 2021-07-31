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Ток-шоу «Пока свободны». «Референдум — это мошенничество»

31.07.2021 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый выпуск ток-шоу «Пока свободны» уже доступен к просмотру.

Ток-шоу «Пока свободны». «Референдум — это мошенничество»

На этот раз гостями журналиста Алеся Залевского стали бывший лидер Объединенной гражданской партии и пока еще директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько и методолог, аналитик Владимир Мацкевич.

Участники ток-шоу обсудили главные события уходящей недели — продолжающуюся зачистку третьего сектора, а также встречу Тихановской и Байдена.

Поговорили также о скорых важных датах — годовщине самых трагических президентских выборов и возможном скором конституционном референдуме.

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Новый выпуск ток-шоу «Пока свободны» уже доступен к просмотру.
 
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