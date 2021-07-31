|
Ток-шоу «Пока свободны». «Референдум — это мошенничество»
Источник материала: Навiны
Новый выпуск ток-шоу «Пока свободны» уже доступен к просмотру.
На этот раз гостями журналиста Алеся Залевского стали бывший лидер Объединенной гражданской партии и пока еще директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько и методолог, аналитик Владимир Мацкевич.
Участники ток-шоу обсудили главные события уходящей недели — продолжающуюся зачистку третьего сектора, а также встречу Тихановской и Байдена.
Поговорили также о скорых важных датах — годовщине самых трагических президентских выборов и возможном скором конституционном референдуме.
Смотрите прямой сейчас! Подписывайтесь
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)