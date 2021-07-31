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Дмитрий Асанов: к большому сожалению и с большой вероятностью это были последние Олимпийские игры для меня!
Источник материала: Партизан
Белорусский боксер Дмитрий Асанов поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков после 1/8 финала на Олимпийских играх-2020. Спортсмен проиграл бой бразильскому боксеру Вандерсону де Оливейра.
Мы предполагаем — Бог располагает! Сказать, что я опустошен — ничего не сказать. Я долго к этому шел и могу с уверенностью сказать, что жил этим. Моя детская цель обрушилась с оглашением результата моего последнего боя на Олимпийских играх в Токио!
К большому сожалению и с большой вероятностью, это были последние игры для меня! Я хочу сказать спасибо моим родителям, моей жене, моему тренеру за очередной олимпийский путь. Я благодарен каждому из вас, кто верил в меня, поддерживал и продолжает поддерживать. Жизнь — удивительная штука, и только одному Богу известно, что будет дальше!, — написал Асанов в Instagram.
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Дмитрий Асанов: к большому сожалению и с большой вероятностью это были последние Олимпийские игры для меня!
Белорусский боксер Дмитрий Асанов поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков после 1/8 финала на Олимпийских играх-2020. Спортсмен проиграл бой бразильскому...
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