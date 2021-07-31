ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава НАН: Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс.

31.07.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс., заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.


"Мы нацелены на то, чтобы наш автомобиль был недорогой. Хотя бы тысяч 20 долларов. Можно было бы дешевле, но очень дорогой электронакопитель - примерно половина стоимости автомобиля", - отметил Гусаков.

В Беларуси, по его словам, работают и над созданием электронакопителя, нацелены на то, чтобы он был дешевле зарубежных аналогов. "Продвигаемся. Есть экспериментальные образцы. Может быть, не достигаем показателей Теслы, но уже есть неплохие результаты", - рассказал глава НАН. 

Он добавил, что в Беларуси уже есть образцы собственного электромобиля. Идут испытания. "Несколько моделей: минивен, легковой автомобиль. Сейчас дорабатывается спортивный автомобиль, гоночный, небольшой грузовой автомобиль", - уточнил Гусаков. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский электромобиль будет стоить $20 тыс., заявил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выдал замуж внучку Викторию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by