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Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

31.07.2021 21:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На токийские спортивные объекты выходил 31 июля не только Иван Литвинович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

Изначально неплохие шансы пополнить нашу медальную копилку имел тяжелоатлет Евгений Тихонцов. Он соревновался в весовой категории до 96 килограммов. Заявочный вес нашего титана настраивал на пьедестал. Но не задалось: в первом упражнении результативной оказалась только одна попытка, последняя – покорилась штанга весом 173 килограмма. С таким промежуточным результатом претендовать на награду было практически нереально. Второе упражнение – толчок – Тихонцов и вовсе не взял, не использовав ни одного подхода. В итоге – последнее место.

Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

Завершил борьбу последний наш боксер – Дмитрий Асанов. Это весовая категория до 63 килограммов. Белорус не сумел отобраться в четвертьфинал. В поединке 1/8 финала представитель Молодечно минимально уступил бразильцу Вандерсону де Оливейре – 2:3. Асанов выглядел неплохо и даже взял первый раунд, но в двух других отрезках оппонент был быстрее и точнее.

Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

Завершилась манежная езда у представителей конного троеборья. Белорус Александр Зеленко и его партнер Карло Гранде в генеральной классификации занимают 18-е место из 63 тандемов. Следует отметить, что за свое выступление пара получила 30,9 штрафного очка. И это лучший результат, который белорусы когда-либо показывали на Олимпийских играх в троеборье.

Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

Легкоатлетка Эльвира Герман вышла в полуфинал на дистанции 100 метров с барьерами. В своем забеге спринтерша остановила секундомер четвертой на отметке 12,95 секунды. 1/2 в этом виде программы пройдет 1 августа. А финал намечен на 2 августа.

Обидное решение в боксе и лучший результат для Беларуси в конном троеборье. Итоги 9-го дня Игр в Токио

Мария Мартынова стала 17-й по итогам коронного упражнения – стрельбы из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров. В квалификации она выбила 1 166 очков, чего для попадания в восьмерку лучших оказалось недостаточно.

 
 
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Новости Беларуси. На токийские спортивные объекты выходил 31 июля не только Иван Литвинович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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