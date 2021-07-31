|
В зал Литвинович впервые попал в два месяца. Побывали там, где родилась новая звезда отечественного спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом олимпийский чемпион из Вилейки. Там уверены, что уровень сложности выступления белоруса в Токио на пределе человеческих возможностей.
В Вилейке сегодня золотая медаль Ивана – главная новость. У родного дома соседки не скрывают: плакали от радости у экранов.
К олимпийскому золоту Иван, без преувеличения, шел всю жизнь. В этом зале сделал первые шаги – в спорте, да и вообще. Ходить и прыгать на батуте научился одновременно, ведь мама чемпиона – тоже тренер в вилейской СДЮШОР. Так что брать с собой на работу сына начала, когда тому было всего несколько месяцев от роду. Сейчас впервые за долгое время позволила себе уехать в отпуск. Соревнования с Иваном все равно никогда не смотрит. Слишком волнительно. Так же и для первого тренера.
Петр Иванович – местная легенда. В прыжках на батуте больше полувека. И хотя сам пришел из акробатики, в своем регионе практически стал первопроходцем в этом виде спорта. Ивана Литвиновича тренировал целых 11 лет. И хотя задатки будущего чемпиона были заметны сразу, приходилось мотивировать подопечного, чтобы не угас интерес к большому спорту.
Прыжки на батуте – коронный спорт в регионе. Но еще 10 лет назад воспитанники добивались результатов скорее вопреки. Стоило полностью обновить батуты, и подготовка вышла совсем на другой уровень.
Сергей Гатаулин, директор вилейской СДЮШОР:
Так получилось и с Иваном. Талантливого воспитанника заметила тренер национальной сборной и забрала в республиканский центр в Витебске. Сегодня уровень сложности выступления белоруса на пределе человеческих возможностей. Такого не делает никто в мире.
Сергей Гатаулин:
В Вилейке если отдать ребенка в спорт, то на батут или в акробатику. Для всех юных спортсменов здесь теперь знаменитый на весь мир земляк – лучший пример, что возможно все.
Я был за него рад. Раз он получает золото, пусть идет дальше и дальше, чтобы старался, получал дальше дипломы и награды.
Я рада за него, что он получил медаль. Он еще в нашей тренировался. И он всегда выступает, молодец.
Пока на родине олимпийского чемпиона радуются блестящей победе земляка и подумывают, не увеличить ли план набора на будущий год. Наверняка его победа вдохновит еще больше ребятишек.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зал Литвинович впервые попал в два месяца. Побывали там, где родилась новая звезда отечественного спорта
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. 31 июля навсегда войдет в историю нашего спорта. Сегодня зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)