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Почти 100 пожаров за три дня. В Турции пострадавшие регионы объявлены зоной бедствия

31.07.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Президент Турции объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о провинциях Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османие.

Почти 100 пожаров за три дня. В Турции пострадавшие регионы объявлены зоной бедствия

За последние три дня в условиях жары и сухой погоды зафиксировано почти 100 лесных пожаров, 88 из них удалось ликвидировать. Огонь перекинулся на сельскохозяйственные районы, жилые дома и курортные города.

Почти 100 пожаров за три дня. В Турции пострадавшие регионы объявлены зоной бедствия

Все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены, в некоторых районах объявили эвакуацию. На данный момент ситуацию на большей части территории удалось взять под контроль.

 
 
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Новости Турции. Президент Турции объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
 
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