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Почему на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская была недовольна?

31.07.2021 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпиада-2020. Не стеснялась в выражениях 30 июля бегунья Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Она буквально обрушилась со шквалом критики на тренерский штаб белорусской сборной, который заявил ее в непрофильный вид – эстафету – в тот момент, когда потребовалась срочная замена. Такое оперативное решение ее возмутило до глубины души.

Почему на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская была недовольна?

Юлия Алексеюк:
Видимо, такие понятия, как командный дух и способность прийти на помощь, Тимановской неизвестны. Не каждому предоставляется шанс попробовать себя в новых видах на главном старте четырехлетия. Тем более, что на своей дистанции – 100 метрах – она звезд с неба не хватала, завершив борьбу в первом же забеге. Теперь остается только комментировать действия других.

 
 
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Новости Беларуси. Олимпиада-2020. Не стеснялась в выражениях 30 июля бегунья Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Она...
 
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