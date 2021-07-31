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Почему на Олимпиаде в Токио Кристина Тимановская была недовольна?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Олимпиада-2020. Не стеснялась в выражениях 30 июля бегунья Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Юлия Алексеюк:
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Новости Беларуси. Олимпиада-2020. Не стеснялась в выражениях 30 июля бегунья Тимановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: Она...
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