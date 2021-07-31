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Алімпіяда ў Токіё: восьмы дзень, Беларусь: першы мэдаль. ФОТАГАЛЕРЭЯ
Источник материала: СвабодаУ восьмы дзень Алімпійскіх гульняў у японскім Токіё беларусы заваявалі свой першы мэдаль. У скачках на батуце сярод мужчын золата заваяваў Іван Літвіновіч.
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У восьмы дзень Алімпійскіх гульняў у японскім Токіё беларусы заваявалі свой першы мэдаль. У скачках на батуце сярод мужчын золата заваяваў Іван Літвіновіч.
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