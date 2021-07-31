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Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих

31.07.2021 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ответом на провокации митингующих.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих

Участники поначалу вели себя мирно, скандируя различные лозунги, а потом начали закидывать бутылками сотрудников правоохранительных органов. 31 июля МВД прогнозирует выход на улицы не менее 150 тысяч человек.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингущих

Это уже третья подряд протестная суббота противников введения санпропусков в стране. Французы также выступают против ужесточения ограничительных мер обязательной вакцинации. Президента страны винят в ограничении свободы граждан.

 
 
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Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало...
 
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