Федор Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»

Источник материала: ОНТ

Сериал «Сваты» может выйти уже осенью этого года. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на Федора Добронравова.

Он также сообщил, что ранее планировалось 16 серий, однако пандемия и «геополитические процессы» внесли свои правки. Поэтому, скорее всего, будет только 8-9 серий, предположил Добронравов.

«Сваты» выходили с 2008 года, а закончился сериал в 2013 году. Ожидается, что в новом, седьмом сезоне, будут описываться действия, происходящие на протяжении пяти лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.





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