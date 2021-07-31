Прототип вакцины от COVID-19 разработан в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусские специалисты разработали прототип вакцины от COVID-19. Для массовой иммунизации населения препарат планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Об этом председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков заявил во время субботнего эфира на «Беларусь-1».

Он также отметил, что вопрос производства белорусской вакцины от COVID-19 «прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились».

Фото: pixabay

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