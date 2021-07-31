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Прототип вакцины от COVID-19 разработан в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Белорусские специалисты разработали прототип вакцины от COVID-19. Для массовой иммунизации населения препарат планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Об этом председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков
Он также отметил, что вопрос производства белорусской вакцины от COVID-19 «прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились».
Фото: pixabay
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Белорусские специалисты разработали прототип вакцины от COVID-19. Для массовой иммунизации населения препарат планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом...
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