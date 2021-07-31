ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Молодежь активно принимает участие в уборочной кампании

31.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Молодежь активно принимает участие в уборочной кампании

В уборочной кампании занята и молодёжь. Их тысячи – на комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Сотни тысяч тонн убранного зерна – и их вклад в общереспубликанский каравай. С теми, кто в положенный отдых от рассвета до заката в поле, встретились наши корреспонденты.  


Пока опытные механизаторы в полях на уборке урожая, вчерашние практиканты снова в деле. Весной Максим Кальнин и его команда помогали вывозить с полей камни, сегодня – убирают солому.   

За рулём хоть и учащиеся, но всё по-взрослому. К 8 утра на работу – и до вечера. В высокий сезон за месяц зарабатывают по 1000 рулей. Но это не только заработок, а еще и опыт – сами готовят машину к работе, помогают устранять поломки.          

В разгар уборочной кампании в сельхозпредприятии «Мазоловогаз» трудится сразу 8 учащихся Городокского аграрно-технического колледжа, такой практике  уже больше 3 лет. Для студентов это возможность и заявить о себе, после прошлой уборочной на работу взяли троих из четырёх учащихся.   

Пока для одних уборочная – это работа на отвозке соломы. Молодой агроном сельхозпредприятия Владимир Смирнов с самого утра в поле среди комбайнов. Для него это первая кампания. Дипломированному специалисту всего 22, а ему уже доверили заготовку кормов, здесь  – горох, ячмень, пшеница и травы. 

Сегодня-завтра пшеница в «Мазоловогаз» будет уже вся убрана, осталось обмолотить меньше 100 гектаров земли. Сразу несколько сельхозпредприятий на севере страны уложатся до 1 августа, рекордные для региона сроки.        

На молодёжь делают ставку во многих регионах. Для Евгения Смоловского это пятая уборочная, и каждый сезон он среди лидеров.  Для молодого специалиста выбор профессии очевиден. В сельском хозяйстве – отец и дед. Чем не пример для подражания? От старшего поколения Евгений не отстаёт. Наоборот – задаёт темп во всём хозяйстве «Чериковский райагропромтехснаб». 

Водители большегрузов всегда начеку. В тандеме с комбайнами работа отлажена до автоматизма. Полный бункер – пошла выгрузка. Здесь все понимают – убрать хлебные нивы нужно быстро и без потерь.

Все профессии важны. У этих ребят в руках ведра, лопаты и веники. Так школьники сельхозпредприятию «Езерский» помогают на зернотоке. В студотряде 10 человек.  

Сейчас по всей стране более 500 молодёжных экипажей заняты на уборке хлеба. Еще почти 400 молодых водителей на грузовиках колесят по полям и доставляют зерно. И тысячи учащихся, школьников, которые подставляют плечо взрослым и уже сейчас знают цену белорусскому хлебу. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В уборочной кампании занята и молодёжь. Их тысячи – на комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Сотни тысяч тонн убранного зерна – и их вклад в общереспубликанский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік НАН заявіў пра гатовы прататып вакцыны ад каранавірусу і пляны будаўніцтва новай АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by