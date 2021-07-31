На комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Молодежь активно принимает участие в уборочной кампании

Источник материала: ОНТ

В уборочной кампании занята и молодёжь. Их тысячи – на комбайнах, машинах, зернотоках и в поле. Сотни тысяч тонн убранного зерна – и их вклад в общереспубликанский каравай. С теми, кто в положенный отдых от рассвета до заката в поле, встретились наши корреспонденты.





Пока опытные механизаторы в полях на уборке урожая, вчерашние практиканты снова в деле. Весной Максим Кальнин и его команда помогали вывозить с полей камни, сегодня – убирают солому.

За рулём хоть и учащиеся, но всё по-взрослому. К 8 утра на работу – и до вечера. В высокий сезон за месяц зарабатывают по 1000 рулей. Но это не только заработок, а еще и опыт – сами готовят машину к работе, помогают устранять поломки.

В разгар уборочной кампании в сельхозпредприятии «Мазоловогаз» трудится сразу 8 учащихся Городокского аграрно-технического колледжа, такой практике уже больше 3 лет. Для студентов это возможность и заявить о себе, после прошлой уборочной на работу взяли троих из четырёх учащихся.

Пока для одних уборочная – это работа на отвозке соломы. Молодой агроном сельхозпредприятия Владимир Смирнов с самого утра в поле среди комбайнов. Для него это первая кампания. Дипломированному специалисту всего 22, а ему уже доверили заготовку кормов, здесь – горох, ячмень, пшеница и травы.

Сегодня-завтра пшеница в «Мазоловогаз» будет уже вся убрана, осталось обмолотить меньше 100 гектаров земли. Сразу несколько сельхозпредприятий на севере страны уложатся до 1 августа, рекордные для региона сроки.

На молодёжь делают ставку во многих регионах. Для Евгения Смоловского это пятая уборочная, и каждый сезон он среди лидеров. Для молодого специалиста выбор профессии очевиден. В сельском хозяйстве – отец и дед. Чем не пример для подражания? От старшего поколения Евгений не отстаёт. Наоборот – задаёт темп во всём хозяйстве «Чериковский райагропромтехснаб».

Водители большегрузов всегда начеку. В тандеме с комбайнами работа отлажена до автоматизма. Полный бункер – пошла выгрузка. Здесь все понимают – убрать хлебные нивы нужно быстро и без потерь.

Все профессии важны. У этих ребят в руках ведра, лопаты и веники. Так школьники сельхозпредприятию «Езерский» помогают на зернотоке. В студотряде 10 человек.

Сейчас по всей стране более 500 молодёжных экипажей заняты на уборке хлеба. Еще почти 400 молодых водителей на грузовиках колесят по полям и доставляют зерно. И тысячи учащихся, школьников, которые подставляют плечо взрослым и уже сейчас знают цену белорусскому хлебу.

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