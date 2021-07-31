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Этап подготовки к 100-летию: завершается реставрация исторической ограды Дома-музея I съезда РСДРП
Источник материала: ОНТ
Завершается реставрация знаменитой ограды одного из самых атмосферных домов-музеев столицы. Скоро установят и отворят калитку. Это этап подготовки к 100-летию культурной институции, которая сохраняет память об изменившем мир событии 1898 года – I съезде РСДРП.
Где эта улица, где этот дом, знают не только минчане. Пролетарии всех стран соединяются здесь и сейчас. 143 метра вокруг особой территории. Снова городят забор из стали, молоткасто-серпастый – узор чугунный начала 1950-х. Сняли два слоя старой краски.
Фото 1922-го. Деревянное ограждение. Снимок 1928-го – уже металлическое. Очень похоже, но не одно и то же. Летом 1941-го, когда столицу бомбили, дом-музей со всеми экспонатами сгорел. После войны воссоздали. Перенесли ближе к берегу Свислочи.
После провала путча в Москве, в августе 1991-го, музей был закрыт. 30 лет назад даже предлагали «до основанья…», отдали в частные руки. Одумались и решили сохранить бывший «красный уголок», в котором многие поколения людей мечтали о светлом будущем.
В доме, где обрёл прописку «призрак коммунизма», бывали Брежнев, Тито, Кастро. Музейный рекорд – больше полумиллиона посетителей в год. Теперь – около 30 тысяч. Вместо классовой борьбы – быт конца XIX – начала ХХ веков. За порогом – 12 соток земли.
Убирали ветхий фундамент, сделали немало открытий: печные изразцы, осколки керамики и стекла. Собирают артефакты до сих пор. В прежнем виде историческая ограда Дома-музея предстанет уже в августе. Обещают, по вечерам снова будут танцы.
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Завершается реставрация знаменитой ограды одного из самых атмосферных домов-музеев столицы. Скоро установят и отворят калитку. Это этап подготовки к 100-летию...
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