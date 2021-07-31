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Китай продолжает лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр, Беларусь – на 40-м месте

31.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай продолжает лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр, Беларусь – на 40-м месте

Спортсмены сборной Китая продолжают лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио.

В копилке атлетов из Поднебесной уже 46 наград, 21 из которых – золотая. Вторую позицию удерживает сборная Японии. У них 30 медалей (17 – высшего достоинства). На третьей позиции сборная США – 46 наград, 16 золотых. Наконец, теперь и Беларусь в списке стран, у которых есть олимпийские медали. Причём за счёт того, что это золотая награда, наша команда занимает в общем зачете 40-е место. 

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Спортсмены сборной Китая продолжают лидировать в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. В копилке атлетов из Поднебесной уже 46 наград, 21 из которых – золотая....
 
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