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Олимпийской чемпионкой по теннису стала Белинда Бенчич из Швейцарии
Источник материала: ОНТ
Олимпийской чемпионкой по теннису стала Белинда Бенчич из Швейцарии. В финальном матче она обыграла чешку Маркету Вондроушову.
Поединок завершился со счётом 7:5, 2:6, 6:3 в пользу швейцарской теннисистки. Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Ранее бронзовым призёром турнира стала Элина Свитолина из Украины, обыгравшая представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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Олимпийской чемпионкой по теннису стала Белинда Бенчич из Швейцарии. В финальном матче она обыграла чешку Маркету Вондроушову. Поединок завершился со счётом 7:5, 2:6,...
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