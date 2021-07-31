Источник материала: ОНТ

Олимпийской чемпионкой по теннису стала Белинда Бенчич из Швейцарии. В финальном матче она обыграла чешку Маркету Вондроушову.

Поединок завершился со счётом 7:5, 2:6, 6:3 в пользу швейцарской теннисистки. Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Ранее бронзовым призёром турнира стала Элина Свитолина из Украины, обыгравшая представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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