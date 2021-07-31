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Старшая внучка Лукашенко вышла замуж
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем бракосочетания старшую внучку Викторию и ее супруга. Об этом
Фото: «Пул Первого»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем бракосочетания старшую внучку Викторию и ее супруга. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».Также...
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