Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем бракосочетания старшую внучку Викторию и ее супруга. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».



Также сообщается, что гостями торжества стали около 70 человек - на праздник приглашены только родные и близкие пары.

Фото: «Пул Первого»

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