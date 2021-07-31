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Урожай-2021: убрано больше 40% площадей
Источник материала: ОНТ
Если на улицах европейских столиц жарко от ковидных протестов, на белорусских полях жара по другому поводу – уборка хлеба! Этим летом работать непросто.
Всего в стране, по оперативным данным Минсельхозпрода, убрано больше 40% площадей. Каравай уже весит 2,8 миллиона тонн. Лидирует юг – Брестская область. Замыкает список Гродненский регион.
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Если на улицах европейских столиц жарко от ковидных протестов, на белорусских полях жара по другому поводу – уборка хлеба! Этим летом работать непросто. Всего в...
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