«Печеньки» для Тихановской. Разбор одной экскурсии по Белому дому. Илья Бегун в «ПолитStandUp»

Источник материала: ОНТ

В большой политике мелочей не бывает. Это факт. Кто бы мог подумать, что на неделе эту самую политику будет определять обычное печенье? Меня зовут Илья Бегун. Я айтишник и аналитик, в прошлый раз рассказывал, как нас всех обманули с использованием ботофермы «Голос» .

Но если вы думаете, что «невероятные змагары» на этом остановились, то вы крупно ошибаетесь. Они умудрились опустить целый народ.

Если санкционная политика в отношении нашего государства – это заслуга самого же коллективного Запада, Тихановская тут ширма, точнее даже кукла. То вот создание образа дикарей и голодранцев – исключительно её заслуга.

Знаете, фразу «испанский стыд»? Это когда что-то аморальное или асоциальное делает какой-то человек, а стыдно вам. Теперь можно зафиксировать новую фразу «белорусский стыд» – совокупный стыд целого народа за бывших кандидатов в президенты, которые не смогли принять горечь поражения и обозлились на всех нас.

Объясню на примере встречи одной гражданки с Джо Байденом. После 10-минутной болтовни президент США наградил Тихановскую горстью печенек, о чем она гордо заявила в социальных сетях.

Единственное скупое фото встречи сделано в так называемой комнате имени Теодора Рузвельта, 26-го президента США, находится она в Западном крыле Белого дома.

Также Рузвельт дал ей прозвище «Рыбная комната», потому что там он хранил трофеи с рыбалки, и его примеру последовали другие президенты после.

В то время как Джимми Картер в период своего президентства вообще устроил здесь столовку.

Во время нахождения Обамы в Белом доме, супруга президента Мишель устроила глобальный редизайн интерьеров, но комнаты Рузвельта это не коснулось.

Сегодня это помещение, где президент в рабочем порядке встречается с, внимание, сотрудниками Белого дома, периодически проводятся брифинги с представителями СМИ, и лишь изредка принимают делегации чиновников США, но не международные.

В этой комнате люди ждут прежде, чем их пригласят к президенту. Проще говоря, эдакий тамбур.

Откуда я это знаю? Вся информация задокументирована на сайте Музея Белого дома, где история всего комплекса и конкретных помещений тщательно описана, прилагаются фотографии.

Содержание самой встречи осталось расплывчатым и абстрактным, не было никакого освещения в СМИ прямо из помещения, краткая обмолвка несколькими фразами – и тут Джо Байден решил уйти. Казалось бы, встреча окончена? Не тут-то было. Весьма быстро Байден вернулся и вручил Тихановской… печеньки. И я даже предполагаю, что их там было от 3 до 5 штук. Откуда я и это знаю?

На сайте Музея Белого Дома присутствует фотография помещения ровно напротив по коридору. Небольшой комнатки для легкого полдника. Кухни там нет, так как на этаже много административных помещений и запах с кулинарного цеха отвлекал бы, потому перенесен на цоколь здания.

Так вот на фото времен президентства Клинтона как раз – пример сервировки так называемого ланча для президента. И что вы думаете там есть? Именно, знакомые нам печеньки.

Так как взять их было негде, а кухни на этаже нет, Байден предположительно зашел в комнату для перекуса, взял печенье со стола и отнес Тихановской. Похоже, Джо как раз оторвали от любимого ланча, когда пришлось уделить время неожиданной туристке.

Если в жизни взять печенье с чужого стола просто неприлично, то вот в мире политики такой жест означает, что учесть принимающего – доедать остатки с барского стола. Причем, такие ссобойки – распространенная практика в США, когда вы в ресторане не доели, вам обязаны завернуть оставшееся. Так называемый «doggy bag». Между прочим, термин из Кембриджского словаря.

Как и в случае с украинской делегацией в Катаре, где представители Независимой не знали этикета и сидели, закинув нога на ногу, что вопиющим образом оскорбило катарских политиков, то Байден, похоже, все же знал, кого к нему привели в комнату для персонала. И решил вынести аванс, дав однозначно понять, кто тут хозяин.

Ни протоколов, ни СМИ, ни развернутого освещения итогов. Завершить это можно лишь финальным штрихом, что на Тихановской даже не было бейджа посетителя.

Ее рука в ее же собственном видео предательски выдавала бумажный браслетик туриста. А прогулки по Белому Дому, согласно информации с проспектов туристических кампаний, длятся не более 25 минут.

Ну что же, Светлана, видимо теперь мы знаем две вещи: американской стороне вы точно дали понять, кому вы служите; а белорусам – что честь, достоинство и уважение ничего не стоят ради печеньки из рук американского президента.

Тогда на понятном Вам, Светлана, языке: надкусываю печенье и крошу остатки на пол. Приятного аппетита, госпожа Тихановская. А нам таких политиков не надо.

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