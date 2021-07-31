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Пост легкоатлетки Тимановской в Instagram возмутил белорусских болельщиков

31.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Некоторые олимпийцы оказались не так сильны духом. И эмоционально «поплыли» ещё до старта. Пост в Instagram легкоатлетки Кристины Тимановской иначе как «несдержанной выходкой» сложно назвать.


Спортсменка возмутилась тем, что её поставили бежать в эстафете 4х400 м без её же ведома. Хотя она должна была выступать только на дистанциях 100 и 200 метров. Тимановская, не стесняясь в выражениях, обвинила во всём тренерский штаб и какое-то абстрактное «очень крутое начальство». Далеко не всем такое поведение спортсменки понравилось: болельщики забросали её негативными отзывами и напомнили, что бегунья в своей любимой дисциплине (100 метров) не смогла даже пройти квалификацию! Сейчас этого видео в Instagram Stories у Тимановской нет. А вместо этого – пространный текст и невнятная попытка объяснить свою несдержанность. Но слово, как известно, не поймаешь. Тем более, что в профиле спортсменки много других высказываний и весьма сомнительный девиз, с которым она приехала на Олимпийские игры: «Каждый сам себя». Странный девиз. Очень напоминает недавние анонимные интернет-призывы болеть не за страну, не за команду, а лишь за неких «правильных» спортсменов. Но спорт – это не слова, здесь нужно делом доказать, на что ты способен. А те, кто любит поговорить, явно ехали на Олимпиаду не за победой. На фоне сегодняшнего золота наших батутистов это становится очевидным. Так держать, ребята, спасибо за медаль и характер!

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Некоторые олимпийцы оказались не так сильны духом. И эмоционально «поплыли» ещё до старта. Пост в Instagram легкоатлетки Кристины Тимановской иначе как «несдержанной...
 
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