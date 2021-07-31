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В Хабаровском крае разбился Су-35
Источник материала: ОНТ
В Хабаровском крае разбился самолет Су-35, причиной аварии послужил отказ двигателей. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа,
Инцидент произошел в субботу, 31 июля. Летчик выполнял плановые учебно-тренировочные полеты, когда двигатель отказал. Летчик успел катапультироваться, его быстро нашли и доставили на аэродром базирования. Его здоровью ничто не угрожает.
В пресс-службе округа отметили, что сам самолет, скорее всего, упал в Охотское море. Идет расследование произошедшего.
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В Хабаровском крае разбился самолет Су-35, причиной аварии послужил отказ двигателей. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного...
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