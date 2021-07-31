Ребенок надел на голову пластиковое сиденье унитаза в Гомельском районе. Снять самостоятельно уже не получилось

Источник материала: ОНТ

Работники МЧС в Гомельском районе помогли двухлетнему ребенку, который надел на голову сиденье для унитаза. Об этом пишет МЧС.

Инцидент произошел в пятницу, 30 июля, в аг. Красное Гомельского района. Обеспокоенные родители позвонили в МЧС.

Спасатели использовали кусачки и освободили голову ребенка от сиденья. Малыш в удовлетворительном состоянии, в помощи медиков не нуждался.





Фото: МЧС

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