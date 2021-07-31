Нелегальные мигранты с белорусской стороны – кто они?

Число мигрантов, задержанных литовскими пограничниками на границе с Беларусью с начала года, превысило 3400 человек, это граждане из 24 стран мира. Это в 42 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

Об этом сообщает литовское Управление государственной пограничной безопасности.

За минувшие сутки, 30 июля, было задержано 117 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси - на 20 меньше, чем днем ранее, следует из данных Статистического департамента Литвы.

В январе 2021 года на границе с Беларусью было задержано 20 человек, в феврале - 13, марте - 8, апреле - 70, мае - 77, июне - 473, с начала июля - 2.740. Суточный рекорд - 171 (28 июля).

Среди задержанных – больше всего граждан Ирака (2 212). А также граждане Конго (191), Камеруна (129), России (90), Сирии (89), Ирана (85), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (60), Шри-Ланки (54), Индии (30), Нигерии (29) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.

Больше всего задержанных – мужчины (2 428), что составляет 71,4%. Среди задержанных – почти четверть составляют несовершеннолетние (843), дети до 9 лет – 380, дети, подростки и юноши от 10 до 19 лет – 702 человека.

Среди нелегалов – 1 479 человек – люди от 20 до 29 лет, 588 – от 30 до 39 лет, 184 – от 40 до 49 лет, 50 человек – в возрасте 50-59 лет и 18 нелегалов 60 лет и старше.

Большинство задержанных в последние сутки (106 из 137) также назвались иракцами.

Нелегалы начали движение с белорусской стороны в Литву началось в последние несколькко месяцев. Из-за резкого наплыва мигрантов в Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы предъявило претензии белорусской стороне: пограничники со стороны Беларуси знают о нелегальных мигрантах, но ничего не делают для их задержания. Также литовская сторона рассматривает возможность ввести на пограничном участке режим ЧП, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью.