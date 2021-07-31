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Фотофакт: Старшая внучка Лукашенко Виктория вышла замуж

01.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктория - дочь старшего сына, председателя Национального олимпиского комитета Виктора Лукашенко.


Виктории 23 года. Она окончила факультет международных отношений БГУ. 

Дедушка поздравил лично. 

Телеграм-канал "Пул первого" опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что на свадьбу было приглашено 400 гостей. 
 
 
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Виктория - дочь старшего сына, председателя Национального олимпиского комитета Виктора Лукашенко.
 
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