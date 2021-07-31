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Фотофакт: Старшая внучка Лукашенко Виктория вышла замуж
Источник материала: Партизан
Виктория - дочь старшего сына, председателя Национального олимпиского комитета Виктора Лукашенко.
Виктории 23 года. Она окончила факультет международных отношений БГУ.
Дедушка поздравил лично.
Телеграм-канал "Пул первого" опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что на свадьбу было приглашено 400 гостей.
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Виктория - дочь старшего сына, председателя Национального олимпиского комитета Виктора Лукашенко.
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